Küpe taktığı için saldırıya uğradı, bıçaklandı

Olay, 25 Ekim günü akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Yukarı Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Arkadaşı Enes K. ile yürüyen Mehmet G.’nin yanına gelen iki kişi, küpe taktığı için taciz etti.

Tartışma sırasında şüphelilerden biri, Mehmet G.’yi kalçasından bıçakladı, diğeri ise iki arkadaşa sopayla vurdu. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüphelilerin 17 yaşlarındaki Emrah C. ile Can B. olduğu saptandı. Polis, iki şüpheliyi Çaykara Caddesi’nde bir kafede yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi.

Emrah C. ile Can B.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.