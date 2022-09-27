'Davayı kazanırsak Türkiye’den 30 milyar dolar tazminat alacağız'

Irak devlet medyasına konuşan Petrol Bakanı İhsan Abdulcabbar, "Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol sözleşmelerini denetlemek istedik, ancak bunu yapmakta isteksiz yaklaştılar. Sözleşmeler ile Kürdistan Bölgesi'nden çıkarılan petrol miktarı arasında büyük bir fark var" diye konuştu.

Federal Yüksek Mahkeme'nin Irak Kürdistan Bölgesi petrol ve doğalgaz yasası hakkındaki kararının "adil" olduğunu savunan Abdulcabbar, “Uluslararası mahkemelerde Türkiye aleyhine açtığımız davaları kazanırsak bize 30 milyar dolar tazminat ödenecek" ifadesini kullandı.

Rudaw'da yer alan habere göre, Basra Petrol Şirketi tarafından “çıkarları zedelenen kişiler” nedeniyle hakkında 38 dava açıldığını ifade eden Iraklı Bakan, tüm davaların yargı tarafından kapatıldığını kaydetti.

15 Şubat 2022'de Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Irak Kürdistan Bölgesi Petrol ve Gaz Yasasını “anayasaya aykırı” olduğuna ve petrol ürünlerini federal hükümete devretmesine karar vermişti.

Karar, Irak Kürdistan Bölgesi yönetimi tarafından sert bir şekilde kınanarak reddedildi.