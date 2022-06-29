Nedim Şener'den Sedat Peker'e: Sana pislik demedim

Ülkücü mafya Sedat Peker ile sosyal medya üzerinden tartışan AKP destekçisi Hürriyet yazarı Nedim Şener, Peker'in 'pislik' sözleri nedeniyle özür talep etmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Peker'in "Sen yazılanı anlamıyor musun? Tayyip Bey’in kara kutusu seninle ilgili birşey söylemiyor. Benim nasıl yetişmiş bir devlet adamı olduğumu söylüyor. Başka neler neler söylüyor… Senin özürüne ihtiyacım yok. Tek bir cevap ver, bana pislik dedin mi demedin mi?" paylaşımına yanıt veren Nedim Şener, "Sana söyledim bir suç örgütü liderinden özür dilemem. Benimli ilgili olmasa da seni öven o üst düzey AKP’liyi ben de merak ettim şimdi. Tekrar edeyim sana pislik demedim. Sen suç örgütü liderisin ve mutlaka Türk devletine hesap vereceksin" dedi.

Bu tartışmanın ardından Peker, bir ses kaydı paylaşımında bulundu.