Nedim Şener: PKK’nın silahlarını teslimi için Erbil-Süleymaniye-Ankara mekanizması kuruldu

"Çerçeve yasa"nın yürürlüğe girmesi ardından kendini fesheden PKK'nin silah bırakması ve boşalttığı mağaraların denetlenmesi için MİT koordinesinde bir mekanizma kurulduğu öne sürüldü.

İktidara yakın Hürriyet yazarı Nedim Şener’in aktardığına göre, MİT sahadan topladığı verileri raporlaştırarak Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) sunacak. MGK'nin de denetimi ardından örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönüşü başlayacak.

Şener, süreçteki gelişmeleri şöyle aktardı:

"Terör örgütü PKK üyelerinin silah bırakmasıyla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordinesinde Ankara-Bağdat-Erbil-Süleymaniye arasında bir mekanizma oluşturuldu.

PKK’lılar silahlarını Erbil’deki Barzani yönetimine, Süleymaniye’deki Talabani yönetimine ya da Bağdat Merkezi Hükümeti’ne teslim edecek. MİT teslim edilen silahların kaydını tutacak ve envanterini çıkaracak.

Aynı zamanda Irak’ın kuzeyinde Haftanin ve Gara bölgesinden başlayarak örgütün mağaraları boşalttığı da denetlenecek.

Örgütün kampları boşalttığı, kadrolarını dağıttığı da tespit ve teyit edildikten sonra MİT’in hazırlayacağı rapor, Milli Güvenlik Kurulu’na sunulacak.

PKK terör örgütünün sadece Irak, Suriye değil; Avrupa’da da her türlü illegal faaliyetine son verdiği tespit ve teyidi sonrası hazırlanacak rapora dayalı olarak MGK’nın alacağı kararla terör örgütü üyelerinin Türkiye’ye dönüşüne başlanacak. Yasanın yürürlüğe girmesiyle cezaevlerindekilerin durumları da değerlendirmeye başlanacak."