'Neden tutuklu yok' sorusunun yanıtı belli oldu: İki kez tutuklama talep edildi, mahkeme reddetti

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin 6 yaşındayken imam nikâhıyla evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin davada tutuklu sanık olmaması tartışılmaya devam ediyor.

Savcının 2020'de iki kez tutuklama talep ettiği, mahkemenin reddettiği iddia edildi

H.K.G., 30 Kasım 2020'de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak yaşadıklarını anlattı ve elindeki ses kayıtlarını adli makamlara verdi.

Independent Türkçe’den Cihat Arpaçık’ın haberine göre, soruşturma başladıktan sonra savcının baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’yi tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimine sevk ettiği, mahkeme talebi reddetti ve 2 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına hükmettiği öne sürüldü. Soruşturma 2 yıl sonra, Cumhuriyet Savcısı Ercan Ateş'in iddianameyi tamamlamasıyla davaya dönüştü.

İddianameyi yazan savcının, yakın çevresine dosyada neden tutuklu sanığın olmadığını şöyle anlattığı dile getirildi:

"Bu iki yıllık bir dosya ama bana yeni devredilmişti. Soruşturmaya bakan ilk savcı arkadaş, hem baba Y.Z.G hem de K.İ'yi tutuklamaya sevk etmiş ama talep sulh ceza hâkimi tarafından reddedilmiş. Ret kararına itiraz etmiş ama o da reddedilmiş. Ben dosyayı görünce iyi bir şekilde iddianame yazmaya öncelik verip dava açtım. Davaya bakacak ağır ceza mahkemesinin iddianameyi kabul ettikten sonra tensip ile tutuklama kararı vereceğini tahmin ediyordum ama bu şekilde takdir etmişler."