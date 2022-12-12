6 yaşında istismara uğrayan H.K.G.'nin son ifadesi ortaya çıktı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındayken dini nikâhla evlendirdiği iddia edilen kızı H.K.G.’nin haziran ayında savcıya verdiği son ifade ortaya çıktı.

Sputnik'te yer alan habere göre, H.K.G., 7 Haziran 2022 günü kayda alınan ifadesinde 6 yaşındayken babasının annesini iknaya çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Annem ‘o daha küçük’ diyordu. Babam beni çağırdı ve ‘Kızım büyüdün sen değil mi, kocaman oldun, abla oldun değil mi?’ diye sordu. Ben de sevinerek, ‘Evet büyüdüm’ dedim. Babam anneme ‘Bak kızım büyümüş, artık gelin olabilir’ dedi.Ertesi gün 29 Şubat 2004’te annem beni hazırladı babam elimden tuttu medreseye indirdi. İçeride iki tanımadığım adam ve Kadir İstekli vardı. Arka tarafa geçmemi istediler. O gün benim nikâhım kıyılmış."

‘Bu bir oyun dedi’

Kadir İstekli’nin ertesi gün kendine cinsel istismarda bulunduğunu anlatan H.K.G. “Sen benim karımsın, ben de senin kocanım. Evliler böyle oyun oynarlar, ama bu oyun kimseye söylenmez, bak annen ile baban kimseye söylemiyor’ dedi” ifadelerini kullandı.

‘Yatağına gönderdi’

7-8 yaşlarında da tecavüzlerin sürdüğünü belirten H.K.G. şöyle devam etti:

"Sapanca’da bir evimiz bulunuyordu, oraya gitmiştik. Babam beni o gece Kadir’in odasına yatağına gönderdi. Ben odasına gittiğimde Kadir kapıyı kilitledi. Tekrar bana ‘oyun oynayalım mı’ dedi. Ben ‘hayır, abime gitmek istiyorum’ dedim, ağladım. Kadir bağırdı, azarladı. Sonra tekme attım, o da sinirlendi, bana saldırdı. Zamanla her şey normalmiş gibi davranılmaya başlandı. Ben çocuklar küçükken evleniyormuş gibi, herkes böyleymiş gibi düşünüyordum. 10 yaşına gelince Arifiye ilçesinde cemaatin Kur’an kurslarından birine yazıldım. Kurstaki hocalarımdan birine ‘Hocam ben evliyim’ dedim. Hocam üzüldü, bana sarıldı. 13 yaşlarıma geldiğinde nişan yapmaya karar verdiler. 14 yaşımda da düğün yaptılar.

Kadir ile aynı evde yaşamaya başladıktan birkaç ay sonra ilk adetimi gördüm. 14 yaşındaydım. Annem ve Kadir beni kadın doğum polikliniğine götürdüler. Annem doktorla konuşurken evli olduğumu ağzından kaçırdı. Doktor polis çağırdı. Polis karakola götürdü. Benim yerime annem ve Kadir ifade verdi. Yaşımın normalde büyük olduğunu, ancak küçük yazıldığını söylemişler. Savcılık kemik testi istedi. Kemik testi için odaya girdiğimde içeride bir kız film çekiliyordu. Sonra öğrendiğime göre o kızın kemik testi benim kemik testimmiş gibi göstermişler.

‘Kaçarken babam darbetti’

Kadir ile aynı evde yaşamaya başladıktan sonra bir radyo programına denk gelmiştim. Burada konuşan kişi, kız çocuklarının evlendirilmelerinden bahsediyordu. Facebook üzerinden bu kişiye ulaştım. Evden kaçmaya karar vermiştim. Tam kaçacakken ailem yakaladı. Babam beni darbetti. Elimden telefonu aldılar. 17 yaşıma gelince hamile kaldım. Resmi nikah yaptılar. Çocuğum 2 yaşına gelince ailem onu benden aldı. Bir gün alışveriş için dışarı gitmiştim, AVM’den telefon aldım. Telefondan yaptığım araştırmalar sonucu Wattpad isimli kitap uygulamasında bir abla ile tanıştım. Ona her şeyi anlattım. O da bana ‘delilleri topla devlete sığın’ dedi. Beş ses kaydı aldım. Delilleri topladım. Annemi aradım, oğlumu çok özlediğimi, bir gece bende kalmasını istediğimi söyledim. Annem ‘tamam’ dedi. Sabah uyanınca saat 07.30’da oğlumu uyandırdım, adliyeye geldim. Yaşadıklarımı anlattım.’’