Necla Aydoğdu iki aylık eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi'ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana gelen olaya göre, Mustafa Aydoğdu (33) ve iki aylık eşi Necla Aydoğdu (32), Mustafa Aydoğdu'nun dedesine ait bağ evine gitti. Çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Mustafa Aydoğdu eşi Necla Aydoğdu'nun boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı. Kavga seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Necla Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Mustafa Aydoğdu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Aydoğdu'nun cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)