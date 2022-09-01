Adana'da kadın cinayeti: Kafasına taşla vurarak öldürdü

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Şermin Sarı oturduğu evin bahçesinde kimliği belirlenemeyen bir erkek tarafından darp edilmeye başlandı.

Bu sırada saldırgan bahçede bulduğu bir taşla Sarı'nın kafasına vurup olay yerinden kaçtı.

Bölgeye gelen polis kadının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

Olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri Sarı'nın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polisinin çalışmasının ardından Sarı'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

