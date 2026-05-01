Necati Arabacı suç örgütü operasyonu: 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, elebaşılığını Coşkun Necati Arabacı'nın yaptığı suç örgütünün uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştıklarını tespit etti.

DHA’nın haberine göre kriptolu haberleşme programı verilerinin incelenmesinde, Almanya’da ele geçirilen 100 kilogram esrar, Brezilya’da 890 kilogram kokain ve İspanya’da ele geçirilen 84 kilo 400 gram esrarın örgütle bağlantılı olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde, örgütün silahlı bir yapıya sahip olduğu, uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştığı, ayrıca örgüte menfaat sağlamak amacıyla düzenli para toplandığı ve bu gelirlerin suç faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah İstanbul merkez olarak üzere İzmir ve Tunceli’de belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ile 8 şirket ve ortaklık payı olmak üzere toplam 780 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.