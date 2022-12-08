Nebati'ye Berat Albayrak engeli

Turkuvaz Medya Grubu, ‘Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri’ adlı zirve başladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da video mesaj yollayacağı zirveye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan ve birçok AKP’li bürokrat katılacak.

Sabah gazetesinin duyurduğu ekonomi konulu zirvede katılımcılar arasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yer almadı.

Nebati’nin programıyla ilgiliyse bakanlıktan veya Anadolu Ajansı’ndan herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.