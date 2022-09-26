Kulis | Berat Albayrak'a yakın isim ekonomi yönetiminin altını oyuyor iddiası

Varlık Fonu Başkanvekili, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Marmara Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın tez danışmanı olmasıyla da tanınan Prof. Dr. Erişah Arıcan’la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Yeniçağ'ın kulis haberine göre; Erişah Arıcan’ın, hükümetin "yeni yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve faiz politikalarına" karşı olduğu, "piyasa beklentilerinin dışında kararlar alınması için gayret gösterdiği" öne sürülüyor

Öte yandan Arıcan’ın bürokraside oluşturduğu ekibiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum hakkında olumsuz haberler yaptırdığı da kulislerde konuşulurken gölge ekonomi yönetiminin örtülü çalışmalarından iş dünyasının rahatsız olduğu belirtiliyor.

Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgilendirildiği ve rahatsızlığın dile getirildiği de kulislere yansıyan bilgiler arasında. Berat Albayrak’a yakınlığıyla tanınan Erişah Arıcan’ın uzun süredir Erdoğan ile görüşme çabasında başarılı olamadığı ifade edildi.