Nebati'den Türkiye'nin Rusya'yla ekonomik bağlarına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batı hükümetlerinin Türkiye'nin Rusya'ya yaptırımlar için "arka kapı görevi" gördüğü yönündeki yorumlarına karşılık, Ankara ile Moskova'nın ekonomik bağlarının "iyi komşuluk ilişkilileri" olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Financial Times'a konuşan Nebati, Türkiye'nin içindeki ve dışındaki "muhalif unsurların" ülkenin Rusya ile bağları hakkında "kasıtlı olarak soru işaretleri uyandırdığını" belirterek, Rusya'yla mali ilişkilerin nakit akışı sağladığını söyledi. ABD ve AB yetkilileri, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayarak, Moskova'nın üzerindeki mali baskıları hafiflettiği düşüncesini savunuyor. Bu yoruma karşılık olarak Bakan Nebati, iki ülke arasındaki ekonomik bağların "yasal" olduğu karşılığını verdi.

Nebati, "Türkiye, uluslararası finansal sistem içerisinde çok dikkatli hareket eden bir ülkedir. Uluslararası finansal sistemin ihlallerine neden olacak şekilde davranan bir ülke değil. Bu konuda çok netiz. Her şey bize yasal yollardan geliyor" dedi.

Türkiye ağır baskı altında

Haberde, Türkiye ekonomisinin yabancı sermaye girişine dayandığı, yüksek emtia fiyatları, doların yükselişi ile yatırımcıların ülkenin para ve maliye politikaları sebebiyle diğer ülkelere kaydığı, mevcut durumda Türkiye'nin ağır bir baskı altında olduğu ifade edildi.

Ayrıca Merkez Bankası tarafından "net hata ve noksan" olarak sınıflandırılan net girişler, diğer bir adıyla kaynağı belirsiz para miktarı, 2022'nin ilk sekiz ayında 28 milyar dolara ulaştı. 40 milyar dolarlık cari açığın yaklaşık yüzde 70'ini finanse eden bu girişlerin, ekonomistleri ve Batı hükümetlerini rahatsız ettiği ifade edildi.

Nebati buna karşılık, hesaba katılmayan turizm gelirlerinin Türkiye ekonomisi açısından önemli bir bileşen olduğuna inandığını söyledi.

Türkiye savaşlarla çevrili: 'Başka bir giriş kaynağı'

Nebati, Türkiye'nin Rusya, Ukrayna, Suriye ve Irak'ta “savaşla çevrili olduğunu” belirterek, bu tablonun "başka bir giriş kaynağı" oluşturduğunu belirtti. Nebati, Türk şirketlerinin ve şahısların, ülke dışında tutulan paraları ülkelerine geri gönderdiklerini de sözlerine ekledi. Nebati, ülkeye giriş yapan tüm paranın "meşru" olduğunu belirtti.

100 milyar dolarlık enerji ithalatı faturasına rağmen Türkiye'nin önümüzdeki yıl bir ödemeler dengesi krizinden “çok rahat” kaçınacağını söyleyen Bakan Nebati, Türkiye'nin hem Rusya'yla doğalgaz fiyatlarında indirim için görüştüğünü hem de Gazprom'la ödemeyi erteleme seçeneğini görüştüğünü sözlerine ekledi. Nebati, iki tarafta da "iyi haberler" bekledikleri bildirdi.

'Sanal zenginlik'

FT'ye verdiği röportajda Nebati, Akkuyu'da Rusya tarafından inşa edilen nükleer santral için Türkiye'ye para aktarıldığını da doğruladı. Habere göre, Rusya'dan bu nakit akışı, Merkez Bankası'nın rezervlerinde yaklaşık 5 ile 10 milyar dolar arasında artış sağladı. Ancak Nebati, Rusya'dan aktarılan net miktarı açıklamayı reddetti.

Ülkenin bir "dönüşümden" geçtiğini savunan Nureddin Nebati, ülkede aşırı güçlü Türk Lirası, yüksek dış borç, büyük miktarda ithalat, düşük yerli üretim ve "ülke dışına servet transfer edilmesi" nedeniyle on yıl önceki görünür zenginliğin "sanal bir zenginlik" olduğunu söyledi.