İşte Fakıbaba’nın AKP’den istifasının perde arkası: Akşener’den ne istedi?

tv100 yazarı Barış Yarkadaş katıldığı bir programda çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı.

Yarkadaş, “Fakıbaba İYİ Parti’ye geçmek istedikten sonra Sayın Meral Akşener ile görüşüyor ve Meral Hanım’a milletvekili adayı değil Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istediğini söylüyor. Bence Fakıbaba aday olur.” dedi.

Yarkadaş’ın sözlerine Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur, “Bence olamaz, neden olamayacağını da göreceğiz. Fakıbaba daha önceden Şanlıurfalıların sevdiği bir kimlikti. Ve AKP teşkilatı tarafından aday gösterilmedi. AKP seçmeninin böyle bir özelliği vardır, cezalandırır.” ifadelerini kullandı.

Yarkadaş ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o dönemki sözlerini, “Sayın Erdoğan Urfa’ya gitti, ‘ceketimi asar alırım’ dedi. Fakıbaba kazandı o seçimi.” diyerek hatırlattı.