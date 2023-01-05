Nebati'den patronlara: 'Maliyetler en aza indi, elinizi taşın altına koyun, fazla incitmez'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün İstanbul’da yapılan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.

Nebati, burada yaptığı konuşmada patronlar için maliyetlerin düştüğünü söyledi ve "Her türlü maliyetin en aza indiği dönemdeyiz. Şimdi eğer bu fiyatlar, bu gevşeme piyasaya yansımıyorsa ortada bir problem vardır. Bu problemi kimsenin yaşatmaya hakkı yok. Lütfen elinizi taşın altına koyun, fazla incitme" ifadelerini kullandı.

ANKA'nın aktardığına göre Nebati şunları söyledi:

'Biz de yüksek enflasyon sorunu ile karşılaştık'

Attığımız tüm adımlar meyvelerini vermeye başladı. 403 milyon adet sertifika (Darphane Altın Sertifikası) satıldı. Dünyada resesyon kaygıları başladı, Türkiye pozitif ayrışıyor. Cari denge meselesini kalıcı olarak nasıl aşacağız? Giderek artan üretimle, artan ihracat ve turizm gelirlerimizle aşacağız. 2022 yılında tüm ülke ekonomileri gibi biz de yüksek enflasyon sorunu ile karşılaştık, ancak çok şükür attığımız adımlar meyvelerini vermeye başladı. Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında 110 milyar TL kredi imkanı sağladık. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) aylık bazda gerilediğini hep beraber gördük.

'Birlikten berekete' diyoruz. Bizim aldığımız önlemler kadar iş dünyamızın da atacağı adımlar son derece önemlidir. Enflasyon, Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinin altında. Hızlı düşüşün devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. İlave altın sertifikaları ihraç etmeyi planlıyoruz. Selektif kredi politikalarını uygulamaya alarak ülke kaynaklarımızı istihdam artışı sağlayan, etkin ve verimli üretim alanlarına aktardık.

'Fiyat sabitlemesi yapan işletmelerimizi tebrik ediyorum'

Fiyat sabitlemesi yapan değerli dostlar, çok sayıda üründe indirime gitti. İşletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Dün itibarıyla bu çağrılarımıza zincir marketlerin karşılık verdiğini büyük memnuniyetle öğrendik. Enflasyon, hepimizin ortak sorunu. Bu sorunu beraberce aşacağız, güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Birlik içinde bu taşı, yolumuzdan bir an evvel kaldırıp atarız. Bu mücadelede kesin kararlıyız. Birliğimize nasıl bereket doğacağını inşallah göreceğiz.

'Petrol fiyatları gayet iyi'

Geçen yılın ocak ayına girerken enerji fiyatları başta olmak üzere her alanda fiyatlar yükseliyordu. Dışarıdan kaynaklanan enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişten dolayı yeni yeni yüksek fiyatların sürpriziyle karşı karşıyaydık. Petrol fiyatları gayet iyi. Pompa fiyatları, haziran ayında yaşadığı pikten aşağıda. Taşıma maliyetleri düşüyor.

'Lütfen elinizi taşın altına koyun, fazla incitmez'

Her türlü maliyetin en aza indiği dönemdeyiz. Şimdi eğer bu fiyatlar, bu gevşeme piyasaya yansımıyorsa ortada bir problem vardır. Bu problemi kimsenin yaşatmaya hakkı yok. Lütfen elinizi taşın altına koyun, fazla incitmez. Piyasada enflasyonun indiğine ilişkin beklenti oluştu mu? Zaten piyasada enflasyonun düşeceğine ilişkin beklenti oluştu.

'Sizlere her türlü desteği veriyoruz'

İşler güzelleşirken çağrımız, 2-3 marketin ortaya koymuş iradeye değil, tüm marketlere. Bu ülkede kim ne yapıyorsa, neyi üretiyorsa gelin, beklentilerin enflasyonun düşeceğine ilişkin oluştuğu, toplumdaki yüksek moralin gerçekleştiği dönemde hep beraber hareket edelim. Birlikten bereket doğar. Biz ‘bismillah’ deriz, ‘vira bismillah’ deriz. Bu mücadelede kesin kararlıyız, geri adım atmayacağız. Birliğimizden nasıl büyük bir bereket doğacağını hepimiz göreceğiz. Sizlere her türlü desteği veriyoruz.

'Konut kampanyası konut üretimini destekleyecek'

Bizim için önemli olan, vatandaşlarımızın konut sahibi olmasıdır. Orta gelirliye konut kampanyası, konut üretimini destekleyecek önemli bir adımdır. Konut kampanyası, kısa süreli değil, devam edecek. Bunun yanına hemen konut üreticilerine KGF paketi hazırladık, 25 milyar lira tahsis ettik. Biz, mayıs ayında da aynı kampanyayı ilan etmiştik. Konut kampanyasını fiyatların yükseltilmesi noktasında hareket edenlere karşı çok net ve açık kriterlerle karşılık verdik, tedbir aldık. İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye'de gözetim altına aldık.

'Gel, 2023 Türkiye'sine gel'

Ülkemizde bir kesim var ki başarılar karşısında adeta sağır ve dilsiz kesiliyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) çözüldü, 3600 çözüldü, memur zammı oldu, asgari ücret arttı. Nerede yaşıyorsunuz arkadaş? Gel, 2023 Türkiye'sine gel. Kızılelma'yı görün ya. Görmüyor, duymuyor, işitmiyor. Bunlar değişmez ama biz üretiyoruz. 2022 yılı, dünyanın en zor yılı. Makro göstergelerde rekor kıran tek ülke var, Türkiye. Onlar konuşmaya devam etsin. Biz yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Bizler yepyeni başarılara imza attıkça bunlar yine hop oturup hop kalkacaklar. Bizler milli ekonomimizi gelişmiş insan kaynağımızla geliştirirken bunlar ithal isimlerden medet ummaya devam ediyorlar. Hiçbir sorumluluk bilinci taşımayan, sevinci paylaşmayan, toprakların irfanından pay almamış bu kesimi de milletimizin vicdanı ve takdirine bırakıyorum.”