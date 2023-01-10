Nebati'den 'konutta fiyat ve rayiç bedel farkına' müdahale açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta gelirlilere yönelik konut projesinin duyurulmasından sonra konut fiyatlarını artıranlara ilişkin "Her türlü tedbiri aldık, fiyatlama kontrollerini yaptık. Radarımız var, Risk Analiz Merkezi tüm verilere sahip durumda. Yanlış yapana gereğini yaparız" dedi.

Konut fiyatlarıyla rayiç bedelleri arasındaki farka yönelik bir çalışma başlattıklarını açıklayan Nebati, "Bu bir kangren, bu kangrenin de üstesinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var" diye konuştu.