Nebati'den Kılıçdaroğlu'na 'soğan' yanıtı: Onlara diyorum ki, 'git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, artan soğan fiyatlarıyla ilgili olarak "Ona (Erdoğan) kalırsa bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira" derken; Erdoğan ise buna karşın İHA, SİHA ve TOGG'u ortaya koymuştu.

Kılıçdaroğlu'nun buna yanıtı "20 yıldır devleti yönetiyorsanız, 20 yılda bu insanları karınlarını doyuramaz bir noktaya taşımışsanız oturup sorgulamanız lazım. ben köprü yemiyorum ki yemek yiyeceğim. Çocuğumun beslenme çantasına köprü koymayacağım ki, süt koyacağım" olmuştu.

Tartışmaya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.

AKP tarafından milletvekilliğine aday gösterildiği Mersin'in Silifke ilçesindeki bayramlaşma programında konuşan ve başta Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefeti hedef alan Nebati, "Bazıları mevsimsel şartlardan dolayı fiyat değişikliği yaşanan soğana oynuyor" dediği konuşmasında şunları kaydetti:

"Şimdi yeni ürün çıkmaya başladı ya soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı. Ben de onlara diyorum ki, git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle... Adamın bütün şeyi şu; 'Efendim, şu an ne olacak bu İHA'lar, SİHA'lar? Uçaklar, yollar ne işe yarıyor?'

Ya mübarek adam, Silifke'nin çileğini, yoğurdunu Ankara'da, İstanbul'da yemek için yol lazım yol ama bunu bile bilmezler, anlamazlar. Onun için biz yolumuza devam edeceğiz, üreteceğiz, çalışacağız. Onlar ancak lak lak yaparlar, sosyal medyada hayatlarını geçirirler ve zannederler ki sosyal medyada iktidar oluyor. Sen sosyal medyada iktidar olmaya devam et. Biz vatandaşa dokunuyoruz.

Bunlar Devrim otomobilini, İHA'ları, SİHA'ları da engellediler. Türkiye'nin 1970'lerde Akkuyu'yu açması gerekirken nükleer santralleri yaptırtmadılar. Meğerse hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyormuş.

'LGBT'ye de karşıyız'

Çünkü biz, iriyiz, beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Biz bunu söyleye söyleye bunların ezikliğini belki tedavi edebiliriz. Biz 'bayrak' diyoruz, LGBT'ye de karşıyız. Biz 'aile' diyoruz, medeniyetimize sahip çıkıyoruz. Biz 'üretim' diyoruz, ülkeyi büyütüyoruz. Biz büyüme diyoruz, güçlü hale geliyoruz."