Nebati’den Kılıçdaroğlu'na 'epistemolojik kopuş' yanıtı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine yaptığı ‘epistemolojik kopuş’ göndermesine yanıt verdi. Nebati, “Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin dün gerçekleştirdiği “İkinci Yüzyıl Vizyonu” tanıtım toplantısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nebati’ye göndermede bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, “Ekonomi ve endüstriyel dönüşüm alanlarında, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncularıyla birlikte dünyayla rekabet edeceğiz. ‘Epistemolojik kopuşlar’ onların olsun. bizim Türkiye vizyonumuz budur. Türkiye’nin hak ettiği standartlar da budur!” demişti.

'İthal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız'

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine Nebati’den bugün yanıt geldi.

“İthal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız” iddiasında bulunan Nebati, sıcak para peşinde koşmadıklarını da öne sürdü. Nebati, ‘epistemolojik kopuş’ göndermesine de, “Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir” ifadeleriyle yanıt verdi.

'Milletimizin bu senaryoya artık karnı tok'

Nebati’nin açıklamaları şöyle:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız.

İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor.

Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok. Son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ülkemiz, yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil, üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşecektir.

Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir. Öte yandan, sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır.

Sizler, vizyon adı altında anlattığınız ithal masallarla insanları uyuklatırken, Türkiye Yüzyılı’na doğru, inançla ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizde bakın neler oluyor: