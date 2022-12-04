Kılıçdaroğlu'ndan 'Nebati' göndermeli videolu çıkış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'epistemolojik kopuş' ifadelerine gönderme yaparak "Ekonomi ve endüstriyel dönüşüm alanlarında, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncularıyla birlikte dünyayla rekabet edeceğiz. Türkiye vizyonumuz budur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “3 Aralık’ı bekleyin” ifadeleriyle duyurduğu ve partisinin 'vizyon belgesinin' detaylarının paylaşıldığı toplantının ardından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” ifadelerine gönderme yaptı.

Kılıçdaroğlu "Ekonomi ve endüstriyel dönüşüm alanlarında, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncularıyla birlikte dünyayla rekabet edeceğiz. “Epistemolojik kopuşlar” onların olsun bizim Türkiye vizyonumuz budur. Türkiye’nin hak ettiği standartlar da budur!" ifadelerini kullandı.