CHP'nin 'vizyon belgesi' toplantısında konuşan Hakan Kara kimdir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’da Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda partisinin "İkinci Yüzyıla Çağrı"sında yer alan ekonomi, teknoloji ve sanayi başta olmak üzere pek çok konudaki temel projelerini anlatmak üzere kurmayları ve partililerle bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye’nin ekonomide ve endüstriyel dönüşümde Şampiyonlar Ligi kadrosu" diye duyurduğu kişiler arasında eski Merkez Bankası Başekonomisti Ali Hakan Kara da yer aldı.

Prof. Dr. Hakan Kara toplantıda, "Kolay değil, birikmiş sorunlar var. Sorunları öteleyerek, görmezden gelerek veya içe kapanarak halledemeyiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başekonomisti Kara, 2003-2019 yılları arasında görev yaptı. Yarı zamanlı öğretim üyesi olarak Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans ve lisans dersleri verdi. Hakan Kara, Central Bank Review'in editörlüğünü ve International Journal of Central Banking'in yönetim kurulu üyeliğini yürüttü.

Kara, AKP iktidarı boyunca Merkez Bankası'nda görev yaparken, AKP'nin ilk dönem ekonomi politikalarını destekleyen açıklamalarıyla tanınıyor. AKP'nin ilk döneminde en büyük kamu kuruluşları özelleştirilmiş, birçok sektörde serbestleştirme uygulamaları yapılmıştı.