Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Önümüzdeki aylar çok daha iyi olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir" dedi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi.

Enflasyonda Kasım'da başlayan düşüş eğiliminin Ocak'ta da sürdüğünü kaydeden Bakan Nebati, "Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünü, yüksek enflasyon sorununu kalıcı bir şekilde çözen, küresel ticaretten daha fazla pay alan, geleceğe güvenle bakan, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak refahını hızla artıran, dinamik ve çok güçlü bir ülke olarak kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

TÜİK'e göre enflasyon Ocak ayında yıllık yüzde 57,68 aylık yüzde 6,65 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonu Ocak'ta yıllık yüzde 121,62 aylık ise yüzde 9,26 olarak hesapladı.

DİSK-AR'ın gıda enflasyonu raporuna göre ise en yoksul gelir grubu gıda enflasyonunu yüzde 114,9 oranında hissederken, en yüksek gelir grubu ise yüzde 57,3 oranında hissetti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'un Ocak ayı enflasyonu da yıllık bazda yüzde 79,68 olmuştu.