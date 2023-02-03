En yoksul grup gıda enflasyonunu yüzde 114, en zengin grup yüzde 57 oranında hissetti

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), gıda enflasyonu verilerini açıkladı. En yoksul yüzde 20'lik grubun enflasyonu yüzde 104,8 oldu.

DİSK-AR'ın "Yıllık enflasyondaki yükseliş devam ediyor" başlığıyla yayımladığı bültene göre; emeklilerin gıda enflasyonunu yüzde 90,5 olarak hesaplandı. Üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 77,1; düşük gelirli ikinci yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 91,5 olurken, en yoksul yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 104,8 olarak gerçekleşti.

Gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissediliyor

DİSK-AR’dan yapılan açıklamada, “Böylece, en yoksul gelir grubu yüzde 114,9 oranında gıda enflasyonu hissederken, en yüksek gelir grubu ise yüzde 57,3 oranında gıda enflasyonu hissetmiş oldu. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor” denildi.

Aralık 2002'de yüzde 29,7 olan enflasyon oranının Ocak 2023'te yüzde 57,68 olduğunun anımsatıldığı raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Böylece AKP hükümeti enflasyonu 28 puan artırdı. 2005’te 114 olan TÜFE, 2023'te 1203'e yükseldi. 2005'te 112 olan gıda fiyatları endeksi ise 2023'te 1628'e çıktı.

Böylece 2005'ten bu yana TÜFE 1089 puan, gıda fiyatları endeksi 1546 puan arttı. 2005'te yüzde 9,2 olan enflasyon oranı 2023'te yüzde 57,7 oldu. 2005'te yüzde 6,8 olan gıda enflasyonu ise 2023'te yüzde 71'e yükseldi.”

DİSK-AR raporunda TÜİK verileri için "TÜİK tarafından yayımlanan resmi enflasyon oranları farklı gelir gruplarını yansıtmıyor. Resmi enflasyon oranları düşük gelirlilerin, emekçilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği oranlar değildir" ifadesi kullanıldı.