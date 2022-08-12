Nebati: Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini vermeye devam edecek

Haziran ayında sanayi üretiminin piyasa beklentisinin oldukça üzerinde olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün verdiği gibi yarın da vermeye devam edecek” dedi.

Bakan Nebati, Twitter'dan sanayi üretimi, ticaret ve hizmet sektörleri ciro endeksleri ve perakende satış rakamlarını değerlendirdi.

Nebati, açıklamasında şöyle dedi:

“Küresel ölçekte ekonomik koşulların zorlaştığı haziran ayında dahi sanayi üretimimiz piyasa beklentisinin oldukça üzerinde bir gerçekleşmeyle, yıllık bazda yüzde 8,5 oranında artış kaydetmiştir. Böylece ikinci çeyrekte sanayi üretimi artışımız yüzde 9,4 olmuştur. Ticaret ve hizmet sektörleri ciro endeksleri ve perakende satışlardaki olumlu görünüm, kuvvetli sanayi üretimi ile birlikte ikinci çeyreğe ilişkin güçlü büyüme beklentimizi daha da pekiştirdi. Ülkemizin kalkınmasını ve vatandaşlarımızın refahını önceleyen; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün verdiği gibi yarın da vermeye devam edecek.”