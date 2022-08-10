Kemal Okuyan: Bakan Nebati'nin baktığı yoksulların değil emek hırsızlarının gözleri

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin son açıklamasına tepki gösterdi.

Okuyan Twitter üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"'Ekonomimiz çok şükür sağlıklı ve sağlam'. Bakan Nebati çok doğru söylemiş. Çünkü Türkiye’de patronlar açısından durum oldukça parlak. Bütün yük halkın sırtına yüklendikçe savaş ve kriz fırsata çevriliyor. Bakan Nebatinin baktığı yoksulların değil emek hırsızlarının gözleri."

“Ekonomimiz çok şükür sağlıklı ve sağlam”. Bakan Nebati çok doğru söylemiş. Çünkü Türkiye’de patronlar açısından durum oldukça parlak. Bütün yük halkın sırtına yüklendikçe savaş ve kriz fırsata çevriliyor. Bakan Nebatinin baktığı yoksulların değil emek hırsızlarının gözleri. — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) August 10, 2022 {C}{C}

Nebati bugün yaptığı açıklamasında “Tablo apaçık ortada. Küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen Türkiye tam yol ilerliyor. Malum birinci çeyrekte yüzde 7,3 büyüdük. İkinci çeyrekte de aynı performansı yakalayacağımızı görüyoruz. Ekonomimiz çok şükür sağlıklı ve sağlam. Bir de bizim karamsarlar korosuna sorsanız, size anında ‘yandık, bittik’ şarkısını söylemeye devam eder” demişti.