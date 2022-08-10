Bakan Nebati: Ekonomimiz çok şükür sağlıklı ve sağlam

İstanbul'da ‘'Yüz Yüze 100 Gün Ümraniye Programı'' kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dünyadaki büyüme tahminleri aşağı giderken Türkiye’nin tahminlerinin yükseldiğini savundu.

Nebati “Tablo apaçık ortada. Küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen Türkiye tam yol ilerliyor. Malum birinci çeyrekte yüzde 7,3 büyüdük. İkinci çeyrekte de aynı performansı yakalayacağımızı görüyoruz. Ekonomimiz çok şükür sağlıklı ve sağlam. Bir de bizim karamsarlar korosuna sorsanız, size anında ‘yandık, bittik’ şarkısını söylemeye devam eder” diye konuştu.

'Başarı hikayesi yazıyoruz'

Nebati şunları söyledi:

“Biz bir başarı hikayesi yazıyoruz. Kim ne derse desin. Ekonomik büyüme ile birlikte istihdamda çok büyük bir artış kaydettik. Türkiye ayrışarak büyüyecek. Onlar yanacağız dediler, biz büyüyeceğiz dedik. Onlar, insanlar işsiz kalacak dedi, biz insanlar işini kaybetmeyecek dedik."

1970’lerde yaşanan petrol krizinin ardından bugün tüm dünyayı etkisi altına alan yeni bir enerji krizinin etkisi altında olduğumuzu kaydeden Nebati, şunları söyledi:

“Brent petrolün varil fiyatı ortalaması 2021’de 71.6 dolarken 2022 ortalaması 109 seviyesine yükseldi. Doğalgaz ve kömürde de hızlı artışlar yaşandı. Önümüzdeki kış bu fiyatların birkaç katına gideceğine ilişkin bir beklenti var. Enerji maliyetindeki artışla birlikte ulaştırma maliyetlerinin de yüksek seyretmesi küresel ticaret hacmini ve küresel büyümeyi zorlayan unsurlar olarak ön plana çıkıyor. Yakıt fiyatları yükselirken her gün ana haberlerin manşetlerindeydi. Dünyadaki fiyatlar arttı. Doğalgazda hane halkını koruyoruz. Pompa satış fiyatlarını olduğu gibi yansıtıyoruz. OECD ülkeleri içinde akaryakıttan en az vergi alan ülkeyiz. Şimdi pompa çıkış fiyatlarında son bir aydır mazot, benzin 22 lira seviyesine indi. Manşetlerde yok, altyazı geçiyor.”

'Vatandaşı fiyat artışından korumak için vergi oranlarını düşürdük'

Hızlı fiyat artışları karşısında vatandaşların yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını ifade eden Nebati, "Öte yandan emin olduğumuz bir şey var ki AK Parti iktidarı olarak bugüne kadar milletimizin sayısız sorununu çözmeyi nasıl biz başardıysak, enflasyonu da aynı kararlılıkla yine biz yeneceğiz. Bu kapsamda vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak amacıyla en çok ihtiyaç duydukları kalemlerde vergi oranlarını önemli ölçüde düşürdük" diye konuştu.

'KKM sayesinde sağladığımız finansal istikrar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Edirne’de yaptığı konuşmada kur korumalı mevduat (KKM) hakkında yaptığı eleştirilere de yanıt veren Nebati şunları söyledi:

"Finansal istikrar için pek çok adım attık. KKM uygulaması başlattık. Son yılların en önemli enstrümanlarından bir tanesi. Bunu kötülemekle, ‘şu maliyet, bu maliyet geldi’ demekle bunun ülke ekonomisine ne kadar katkı sağladığı gerçeğini ortadan kaldıramazsınız. Son dönemde kaydettiğimiz yatırım, büyüme, istihdam, ihracat artışlarında KKM sayesinde sağladığımız finansal istikrar etkili oldu. Çıkmış birileri bu süreçte finansal istikrarımıza kritik katkı yapmış böylesi uygulamalara fütursuzca, bilgisizce ve öngörüsüzce saldırmayı kendilerine vazife edinmişler. Yıkıcı muhalefet uğruna finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamalar sorumsuzca yapılmış, vatanseverlikten uzak bir yaklaşımdır. Sanki KKM sahipleri hem faiz hem döviz artışı kaynaklı gelir elde ediyormuş gibi çarpıtılmış ifadeler insanımızın da dikkatinden kaçmamıştır.”