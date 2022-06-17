Nebati patronlara hitap etti: 2002'de neredeydiniz, şimdi neredesiniz?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Adana İş Dünyası Buluşması Programı"nda yaptığı konuşmada bu dönemi Erdoğan'ın liderliğinde aşacaklarını savundu.

Nebati "Nasıl ki 2008 Küresel Finans Krizi'nden, 2011 Avrupa Borç Krizi'nden büyüyerek çıktıysak nasıl ki Gezi kışkırtmasını, hain darbe girişimini ve önümüze çıkartılan nice engelleri birer birer aşıp yolumuza güçlenerek devam ettiysek, bu dönemi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı ruhla aşmasını biliriz. Biz sabrı da sebatı da gayreti de iyi biliriz, kimsenin hiçbir kuşkusu, şüphesi olmasın" diye konuştu.

Patronlara "Sizlerin basiretinize, ferasetinize, azminize sonuna kadar güveniyor, ülkemiz ve insanımız için göstereceğiniz tüm gayretlerde bundan sonra da yanınızda olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum" diye seslenen Nebati şunları söyledi:

'2002'de neredeydiniz, şimdi neredesiniz'

"Şöyle diyeyim 2002’de neredeydiniz, şimdi neredesiniz. Kendi işinize bakın. Sadece ve sadece şunu yapın. Büronuzdaki masanın üzerindeki evraklara, faturalara bakın. Biz bu ülkede hiçbir fabrika, hiçbir imalathane, hiçbir esnaf işini kaybetmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Allah bize ‘işimi kaybettim’ korkusu yaşatmasın. Bizim 2023 vizyon hedefimiz var. 2023’ü aşacağız ve 21. yüzyılı Türkiye’nin yüzyılı olduğu damgasını vura vura, sorunların üstesinden gele gele bu milletle beraber yürümeye devam edeceğiz."

'Türkiye liberal bir ekonomidir'

Nebati, "Bir takım çevreler ülkemizin ekonomisi üzerinde karamsar tablolar çizmeye devam ediyor. Türkiye ekonomisinin bir serbest piyasa ekonomisi olduğunu sorgulatmak için çeşitli mecralarda olmadık spekülasyonlara girişiyorlar. Altını çizerek söylüyorum; Türkiye, serbest piyasa koşullarında büyümeye istikrarlı biçimde devam eden liberal bir ekonomidir." dedi.

Nebati şunları kaydetti:

"Bugün gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler istisnasız yüksek enflasyon yaşıyor. Petrol bugün 120 dolar seviyesine kadar yükselmiş durumda. Doğalgaz ise 2020'den bu yana 10 kat artış gösterdi. Girdi maliyetlerindeki bu artışlar ülkemizde de fiyatları etkiliyor.

Büyük ölçüde beklentilerde kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami bir gayret gösteriyor ve gerekli adımları atmaya devam ediyoruz.

Enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere 241 milyar lirayı aşan bir vergi gelirinden vazgeçiyoruz. Enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.

Elbette ki sancılı bir dönem yaşıyoruz ancak Türkiye Ekonomi Modeli'yle çarkların döndüğünü inkar etmek Türkiye'ye yapılan en büyük haksızlıktır. Hiç bir zafere çiçekli yollardan gidilmiyor, bu yollar engebeli ve yorucudur, ancak zafere ulaşıldığında tamamı unutulur."