Nebati 'Kur Korumalı Mevduat'a dönük eleştirileri hedef aldı: Vatanseverlikten uzak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kişisel Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kur Korumalı Mevduat Hesabı'na (KKM) ilişkin yaptığı açıklama üzerine paylaşım yaptı.

Nebati, KKM'nin "Finansal istikrarı temin etmek ve makroekonomik dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla devreye alınan uygulamalardan biri olduğunu" iddia ederek "Ana muhalefet partisi genel başkanının yıkıcı muhalefet uğruna devlette devamlılık esastır yaklaşımına ters, finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır" dedi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nebati, söz konusu uygulamayı "Uygulamayla tasarruflarını döviz yerine Türk lirası cinsi hesaplarda değerlendirmeyi tercih eden vatandaşlarımızın döviz kuru değişimlerinden etkilenmemesi sağlanmaktadır." diyerek savundu.

Nebati şu ifadeleri kullandı:

"'Bir avuç insanın bundan faydalandığı' iddiasının aksine uygulamaya vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği açıktır. KKM uygulaması için asgari mevduat tutarı bulunmamakta, isteyen her vatandaşımız bu üründen faydalanabilmektedir. Finansal istikrarın sağlanması amacıyla devreye alınan KKM uygulaması jeopolitik gelişmeler ve arz güvenliğine ilişkin yaşanan tüm sorunlara rağmen finansal istikrarın tesis edilmesinde etkin rol oynamıştır. KKM uygulamasının finansal istikrar ve makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkilerini yok sayarak gerçeği çarpıtmaya çalışmak kesinlikle milletimizin ortak menfaatlerini gözeten bir yaklaşım değildir. Ana muhalefet partisi genel başkanının yıkıcı muhalefet uğruna devlette devamlılık esastır yaklaşımına ters, finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır. Böylesi ciddiyetsiz ve spekülatif açıklamaları milletimizin takdirlerine bırakıyorum."