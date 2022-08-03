Okuyan: Nebati yine bakışlarından söz ediyor

Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün katıldığı bir programda yine bakışlarından bahsederken, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bakanın tutumuna ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Okuyan, "Erdoğan’ın istatistik kurumunun enflasyon oranını yüzde 80 olarak açıkladığı günün akşamı Bakan Nebati yine bakışlardan söz ediyor.Vatandaş sokakta kendisine çok güzel bakmaktaymış. Bu ses tonuyla sürekli aynı nakarat, sonuç bu olur. Enflasyonla mücadelede hipnoz dönemi!" dedi.

Erdoğan’ın istatistik kurumunun enflasyon oranını yüzde 80 olarak açıkladığı günün akşamı Bakan Nebati yine bakışlardan söz ediyor. Vatandaş sokakta kendisine çok güzel bakmaktaymış. Bu ses tonuyla sürekli aynı nakarat, sonuç bu olur. Enflasyonla mücadelede hipnoz dönemi! — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) August 3, 2022

Bakan Nebati, A Haber'de katıldığı programda "Biraz sabır dediğimde biz sabretmeye hazırız yeter ki çözün diyorlar. Yaz geldi fiyatlar makul şekilde yürüyor. İnsanlarla şu an iletişimi sürdürüyoruz. Enflasyonla mücadele etmemiz lazım, sürdürülebilir değil. Uzadıkça sıkıntılar artar. Hafif frene bastık bundan sonra belli süre gidip yolumuza devam edeceğiz." demişti.

Nebati ayrıca enflasyonun Ağustos ayında "bir miktar daha düşeceğini" iddia etti.

Bugün Temmuz ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanmıştı. TÜİK, ENAG'ın yüzde 176, İTO'nun yüzde 99,1 olarak açıkladığı Temmuz ayı yıllık enflasyon rakamını yüzde 79,6 olarak açıkladı.