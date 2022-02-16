Nebati ipini çekmişti: 'Birkaç hafta daha bekle, bakanlıkla aramızı iyice düzeltelim'

Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturduktan kısa süre sonra Habertürk'ten Sevilay Yılman'a konuşan Nureddin Nebati'nin "Sen en fazla neyini kaybedersin, ben her şeyimi kaybederim" sözleri ve röportajdaki üslubu kriz konusu olmuştu.

Söz konusu röportajın aslında sohbet olduğu, Yılman'ın izin almadan yayımladığı iddia edilmiş, bu gelişme sonrası yazılarına da ara verilmişti.

Habertürk'ten kovulduğu iddiaları da gündeme gelen Yılman'a ilişkin Medyaradar'da yer alan bir yazıda, bu dönemde yazı yazmasa da para almaya devam ettiği, gazete yönetiminden yazılarına geri döneceği sözü verildiği ifade edildi

Yazıda Yılman'a "Fakat birkaç hafta daha bekle, bakanlıkla aramızı iyice düzeltelim" denildiği öne sürüldü.