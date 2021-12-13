Patron bakandan işçilere: Sen en fazla neyini kaybedersin, ben her şeyimi kaybederim

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Habertürk gazetesinden Sevilay Yılman'a bir röportaj verdi. Göreve geldiğinde bir patron olarak işyerindeki baskıcı uygulamalarıyla gündeme gelen Nebati'nin son söyledikleri de bu açıdan dikkat çekici.

Bakan koltuğunda oturan birisi olarak pek alışık olunmayan bir şekilde patron kimliğini vurgulamaktan kaçınmayan Nebati, işçiler konusunda “Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer." ifadelerini kullandı.

Patronlarla buluşmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Nebati "Gözleri parlayarak toplantıdan ayrıldılar" dedi.

Uygulanan ekonomi politikalarının başarısız olması ihtimali sorulduğunda Nebati "Üzülürüm" ifadesini kullandı.

Nureddin Nebati'nin sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:

Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı?

Çok şükür. İyi gidiyor. Ben algının önemli olduğunu düşünüyorum.

Piyasaya doğru mesaj vermek lazımdı. Göreve geldiğim andan itibaren bunu başardığıma inanıyorum. Mesela TBMM’deki kendiliğinden olan spontane kapanış… Herkese teşekkür… Biriz ve beraberiz demek olumlu bir hava yarattı bence.

Nasıl bir yol, yordam izleyeceksiniz?

Öngörülebilirlik ve şeffaflık… Bu ikisi bir arada olduğu zaman işler yürür. Yoksa dünyada her şey söylenmiş. Biz yeni bir şey söylemiyoruz.

Şeffaflık ve birlikte hareket etme… Yönetişim anlayışında hep beraber olacağız vurgusu. Bu ülke hepimizin çünkü.

Dün Dolmabahçe’de iş dünyası ile toplantınız vardı. Nasıl geçti?

Önemli olan onlar açısından nasıl olduğu ama benim açımdan çok çok iyiydi. Ama onlar da toplantıdan gözleri parlayarak ayrıldı. Herkes vardı. Bankacılardan, iş dünyasındaki çok önemli isimlere kadar herkes vardı.

Çok güzel. Çok verimli geçti. Önemli olan iletişim Sevilay Hanım… Bakın sizinle konuşabiliyoruz ya! Şöyle bir iletişim her şeye bedeldir. İletişimi kurduktan sonra problem değil. Ama tabii bunu bütüne yaymak lazım. Kavgadan, "sen, ben” tartışmalarından rahatsız olan herkesin el atması gerekir. Benim için ne fark eder? Ahmet kazanmış, Mehmet kazanmış. Katma değer nerede kalıyor? Bu ülkede kalıyor. Bu ülkede kim yaşıyor? Isparta'daki de yaşıyor, Şırnak'taki de, İstanbul'daki de… Ben ona bakarım. Benim hiç kimseyle alıp veremediğim yok.

Ben elimi herkese uzatıyorum. Sen kimsin diye sormuyorum. Elini yumruk yapanın da elini tutuyorum. Çok net olarak söylüyorum bunu.

Ekonomide uyguladığınız model tartışılıyor. Çin Modeli diyenler var mesela…

Hayır. Hayır. Asla! Bizim modelimiz Çin Modeli, Güney Kore modeli filan değil. Bu, Türkiye modeli. Türkiye çok güçlü bir ülke. Konjonktürel yapısı, jeopolitik yapısı, iyi ilişkileri, geçmişte edindiği ilişkilerden gelen gücü. Medeniyeti. Şu anda kimse Türkiye’yi taşımıyor. Türkiye kendi kendini taşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çin kendi modeliyle var olabilir ama bizim modelimiz farklı. Bize özgü bir model. Dün toplantıda bunları anlattım gelen işadamlarına. O yüzden de çok mutlu ayrıldılar. Altyapısını tamamlamış. Çok güçlü bir şekilde bu modeli hayata geçirmek üzere yola çıkıyor Türkiye.

Siz gerçekten bu modelin başarıya ulaşabileceğine inanıyor musunuz?

Evet. Tabii ki! Göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin. Dün toplantıda bankacılar da vardı. “Güvenin, inanının bize” dedim. Faiz artırmayacağız. Bu işi faiz artırmadan da yapabildiğimizi göreceksiniz. Sadece güven.

Faiz indirimi devam edecek mi?

Onu bilmem ama artırmama konusunda kesin kararlıyız. Ve bu işi biz oturtacağız Allah'ın izniyle.

Kur artışı bırakılmıştı ama Merkez Bankası birkaç kez müdahale etti. Bu sizin modele uygun mu?

Tabii… Çünkü dışarıdan herhangi bir saldırı yok! Çok net olarak söylüyorum. İçeride birkaç manipülatif, spekülatif işlemeler var. Merkez Bankası da onların bu hamlelerine karşı hamle yapıyor.

Asgari ücret ile ilgili fikriniz?

İyi olacak. Çok iyi olacak. Olması gerektiğini söyledim. Bizde de çalışan var. Biz daha üç ay önceden zam yapmaya başladık maaşlara. Birçok firma fiilen de başladı zam yapmaya. Zam olacak tabii. 2800 TL ile bir adam geçinebilir mi? Öyle şey olur mu? Olmaz! Vereceğiz. Asgari ücretin olabilecek en doğru rakamda olması konusunda en büyük destekçilerden biriyim. Bırakın bakan olarak desteklemeyi. Patron olarak destekliyorum.

Kamuoyu sizden daha fazla açıklama bekliyor. Daha çok anlatmanız gerekiyor modelinizi…

Anlatacağız. Yavaş yavaş. Hazırlıklarımı tamamlıyorum. Önce MYK’ya sonra kabineye sunacağım ve sonra da kamuoyunun karşısına geçip anlatacağım. “Buyrun sorun. Neyi düzeltmemiz gerekiyor söyleyin” diyeceğiz. Despotik bir yönetim anlayışım yok benim. Demokratik ve serbest piyasaya inanan bir kişiyim. Bir defa ben patronum. Ama aynı zamanda da çiftçiyim.

Bakın Sevilay Hanım…

Kamuyla iş yapmayan, kamu kurum ve kuruluşlarının önünden bile geçmemiş bir işadamıyım ben! Hayatında ilk defa kamudan maaş alan ve bu maaşı da kendi için harcamayan bir kişiyimdir.

Yemeyiz, yedirmeyiz! Bunu net söylüyorum. Kimseye eyvallahımız yoktur. Liderimize bağlıyız. Tayyip Erdoğan’a rağmen asla bir şey yapmam! Bunu da net söylüyorum. Herkes bilsin.

O zaman Sayın Cumhurbaşkanı’nın iki hafta evvel TÜSİAD ile ilgili yaptığı yorumlara da katılıyor musunuz?

O ifadeler, yorumlar Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisinindir. O benim liderim. Genel Başkanım. Aynı zamanda Cumhurbaşkanım. Üç açıdan bağlıyımdır kendisine. Kabinenin de bir üyesiyim.Ama benim tarzımı, düşüncelerimi, tutumumu, olaylara karşı bakış açımı herkes bilir.

Vakti geldiğinde TÜSİAD’la da görüşeceğim elbette. Ben şu anda Türkiye ekonomisinin başına getirildim mi? Getirildim! O halde işime bakıyorum. İşimi çözeceğim. Ulusal çıkarlar neyi gerektiriyorsa, sokaktaki vatandaşımın ihtiyacı ne ise ona ilişkin olarak hareket etmek zorundayım. Patronun da patronluğunu anlamalıyım. Gazetecinin de gazeteciliğini, çalışanın da çalışanlığını anlayacak empatik davranışlarda bulunmalıyım. Çünkü ancak o şekilde başarılı olabilirim.

Böyle bakıyorsanız bravo!

Böyle bakıyorum evet. O laikmiş, bu dindarmış! Yok kardeşim. Benim için hiçbir farkı yoktur. Benim duruşum belli. Ben dindar Müslüman bir adamım. Senin yaşamın sana. Benim yaşamım bana. Hiç ilgilendirmiyor. Kimse beni yaşam tarzımdan dolayı zorlayamaz. Niye Müslümansın, niye dindarsın diyemez. Ben de kimsenin yaşam tarzına karışmam. Beni ilgilendirmez. Müslüman bir adamın ağzından çıkan ile kalbinden geçen aynı olmalıdır. Aksi halde ben münafık olurum. Ya da sizin deyişinizle ikili oynuyor olurum. Niye ikili oynayayım. Ben buyum!

İnşallah bu duruşunuz değişmez!

Değişmez. Fazilet Partisi’nde ilçe başkanlığı yaptım. Refah Partisi’nde ilçe başkanlığı yaptım. Bakırköy beni çok iyi bilir. Bakırköy’de ilk defa Ermeni meclis üyesini getiren benim. Süryanilerle de ilişkisi olan benimdir. Yezidilerle de ilişki kurarım. Benim yaklaşımım belli! Siz sizsiniz. Ben de benim. Ben Nureddin Nebati’yim. Nureddin Nebati gibi konuşmak zorundayım. Nureddin Nebati gibi yaşamak zorundayım. Nureddin Nebati gibi davranmak zorundayım.

Peki Sayın Cumhurbaşkanı 5/6 ayda düzelecek dedi. Nasıl olacak bu?

Bize güvendiğiniz anda. İnandığınız anda bu iş çözülür. Sıkıntı yok. Türkiye'nin makro ekonomik göstergesinde hiçbir şekilde hiçbir sorun yok. Güven tesis edelim. Sorunlar var ama bunun üstesinden gelebilecek de çok güçlü bir altyapımız var. Sadece ve sadece insanları inandırmamız, geri adım atıp atmayacağımızı bilmeleri, kararlılığımızı anlamaları, samimiyetimize inanmaları gerekiyor. Bu kadar!

Peki bu modeliniz ya tutmazsa?

Üzülürüm. Çünkü ya kahramanı olacağım çocuklarımın. Ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim ve onların da boynunu bükmüş olacağım. Ben eve boynu bükük dönemem. Çünkü eğer öyle dönersem bilirim ki sokaktaki vatandaş, Dicle’deki çoban artık benden umudunu kesmiştir. Boynum bükülürse işçilerin artık mutlu olmadığını, patronların benden nefret ettiğini, siyasete ve Türkiye’ye zarar verdiğimi düşünür, üzülürüm.

Bakın… Türkiye’ye iyi bir şekilde bakan İslam Ümmeti var. Onlara ya da Güney Amerika’dan gelen ve sizi merak ediyorum diyenlere; “Türkiye diye bir yer varmış. Merak ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan diye bir lider varmış. Görmeye geldik" diyenlere hayal kırıklığı yaratacak bir duruma gelmek istemem ve bu yüzden de Allah’a sığınırım. Ona göre de elimden gelen her türlü gayreti ortaya koyacağım. Bu işi samimiyetle çözeceğiz Allah'ın izniyle Sevilay Hanım. Yeter ki siz bize güvenin ve arkamızda durun. Düzelecek…

Umarım düzelir Sayın Bakan. Nihayetinde hepimiz bu gemideyiz!

Bravo! Öyleyiz işte. Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber. Karamsar tablo çizenler var. Hiçbir şekilde bize inanmayanlar. Onlara diyorum ki; “Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer. 1000 çalışanımız var. 1000 kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim. Ben babadan görme bir insanım. Babamın bana bıraktıklarını kaybederim. Ben bunu göze alır mıyım Sevilay Hanım? Bu işi ya düzelecek ya düzelecek! Yeter ki bize güvenilsin, inanılsın!