Nebati ile yolcular arasında 'rötar' tartışması: 'Seçimi AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim'

Türk Hava Yolları'nın Ankara-İstanbul uçağında AKP'den 28. Dönem Milletvekili seçilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yolcular arasında 'rötar' tartışması yaşandı.
Hava şartları nedeniyle rötar yaptığı duyurulan uçağın, Nebati yüzünden bekletildiğini ifade eden kimi yolcular duruma tepki gösterdi.
Olaya ilişkin sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntülerde, Nebati'nin yolculara "Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. Bu kadar basit, hazmedin kardeşim" dediği duyuldu.