Nebati: İhracatımız cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı

TBMM'deki ek bütçe görüşmelerinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye, OECD üyeleri arasında salgın öncesi döneme göre en fazla istihdam artışı sağlayan ülke olmuştur" dedi.

Nebati'nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle: