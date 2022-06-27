Nureddin Nebati'den İsmailağa cemaatine taziye ziyareti

Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa cematinin “şeyhi” Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümü sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cemaate taziye ziyaretinde bulundu.
Nebati’nin ziyareti Ustaosmanoğlu’nun ardından cemaatin yeni lideri olarak belirlenen Hasan Kılıç adına açılan Twitter hesabından paylaşıldı.
Ziyaretin fotoğrafına da yer verilen birlikte paylaşımda “Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Mahmud Efendi Hz’lerinin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye taziye ziyaretinde bulundu” denildi.
Fotoğrafta Mahmut Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu’nun yanı sıra, cemaatin yeni lideri, 92 yaşındaki Hasan Kılıç’ın da yer aldığı görüldü.
Hasan Kılıç’ın liderliği, cenaze sırasında Ahmet Ustaosmanoğlu tarafından duyurulmuştu.