Nebati, halkın kâbusu olan ekonomi hakkında konuştu: Türkiye ekonomi modeli rüyama giriyor

Ekonomik gelişmeleri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye ekonomi modeli rüyama giriyor. Çünkü Türkiye, kendi özgün ekonomilini hak edecek bir ülke" dedi.

Nebati, emekli maaşlarına ilişkin ise, "Memur ve emeklilerin enflasyon karşısında ezilmeleri mümkün değil. Yapılan zam ile en düşük emekli aylığı 5 bin 859 TL’ye çıkıyor" dedi.

Habertürk'e konuk olan Nebati'nin açıklamasından satırbaşları şöyle:

'Enflasyon karşısında ezilmeleri mümkün değil'

Memur ve emeklilerin maaşları yasayla yılda iki defa güncellenerek güvence altına alınmıştır. Memur ve emeklilerin enflasyon karşısında ezilmeleri mümkün değil. Açıklanan yüzde 25’lik artış 6 aylık bir artış. Haziran’da artışlar tekrar güncellenecek. Yapılan zam ile en düşük emekli aylığı 5 bin 859 TL’ye çıkıyor.

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