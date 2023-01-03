Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu: İşte 2023 maaşları

Türkiye'de memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte memur ve memur emeklilerinin en az yüzde 16,47 oranında zam alması kesinleşmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarının zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Erdoğan 'müjde' olarak açıkladığı zam oranı hakkında "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin Maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından memur ve emekliler için yüzde 25'lik zam sonrası maaşlarının şu şekilde olması bekleniyor: