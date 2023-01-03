Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu: İşte 2023 maaşları

Türkiye'de memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte memur ve memur emeklilerinin en az yüzde 16,47 oranında zam alması kesinleşmişti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarının zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Erdoğan 'müjde' olarak açıkladığı zam oranı hakkında "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin Maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.
Erdoğan'ın açıklamasının ardından memur ve emekliler için yüzde 25'lik zam sonrası maaşlarının şu şekilde olması bekleniyor:
- En düşük memur maaşı: 11 bin 381 lira
- En düşük memur emeklisi aylığı: 7 bin 597 lira
- En düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı: 4 bin 375 lira
- Memur [Üniversite mezunu] (Derece 9/1): 12 bin 133 lira
- Öğretmen (Derece 1/4): 15 bin 345 lira
- Polis memuru (Derece 8/1): 17 bin 183 lira
- Uzman doktor (Derece 1/4): 23 bin 566 lira
- Hemşire [Üniversite mezunu] (Derece 5/1): 14 bin 785 lira
- Avukat (Derece 1/4): 19 bin 356 lira
- Mühendis (Derece 1/4): 20 bin 256 lira
- Teknisyen [Lise mezunu] (Derece 11/1): 12 bin 625 lira
- Başkomiser (Derece 3/1): 19 bin 762 lira
- Kaymakam 1. sınıf (Derece1/4): 34 bin 467 lira
- Vaiz (Derece1/4): 15 bin 940 lira
- Profesör (Derece 1/4): 32 bin 480 lira
- Araştırma Görevlisi (Derece 7/1): 19 bin 138 lira
- Genel Müdür (Derece 1/4): 37 bin 261 lira
- Şube Müdürü [Üniversite Mezunu] (Derece1/4): 19 bin 810 lira