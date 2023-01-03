TKP'den 'zam' tepkisi: 'Bu eşitsizlik ve akılsızlık yıkılacak'

TKP Merkez Komite Üyesi Selahattin Kural, TÜİK'in enflasyon oranlarını paylaşmasının ve emekli ve memur zammının açıklanmasının ardından bir açıklama yaptı.

Bu ay açıklanan oranlarda iktidarın emekli ve memur maaşlarını baskılama amacının görüldüğünü vurgulayan Kural, "AKP ve patronların 2023 yılını emekçiler için kabusa çevirmesine izin vermeyeceğiz. Böyle gitmeyecek. Bu eşitsizlik ve akılsızlık yıkılacak" dedi.

Kural'ın açıklaması şöyle:

"Hayat pahalılığı durmuyor. Aralık ayında asgari ücret tartışmaları başlar başlamaz her şeyin fiyatı daha da arttı. Yapılan asgari ücret zammı daha ilk ayında eridi ve açlık sınırı seviyesinde kaldı. Bir yanda açlık sınırında ücretlerle yaşamaya çalışan emekçi halkımız, diğer yanda kârlarının düşmesinden korkan patronlar... İşte enflasyonun nedeni budur.

Açıklanan enflasyon oranlarının doğruluğu, TÜİK'in güvenilirliği zaten uzun zamandır tartışma konusu. Ancak bu ay açıklanan oranlarda iktidarın emekli ve memur maaşlarını baskılama amacını görüyoruz.

AKP ve patronların 2023 yılını emekçiler için kabusa çevirmesine izin vermeyeceğiz. Böyle gitmeyecek. Bu eşitsizlik ve akılsızlık yıkılacak."