Nebati: Enflasyon hepimizin ortak meselesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından enflasyon ve ekonomi hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu bugün Nisan ayı enflasyonunu açıklamıştı.

TÜİK'in verilerine göre, 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

'Enflasyon hepimizin ortak meselesi'

Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Enflasyon hepimizin ortak meselesidir. Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez. Pandeminin neden olduğu tedarik zincirlerindeki aksamalara ilaveten Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji, gıda ve diğer emtia fiyatlarını daha da yükseltmesi tüm dünyada enflasyonu körüklemiştir" dedi.

Küresel olumsuzluklar ve döviz kuru

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati açıklamasına, "Örneğin ABD’de enflasyon son 41 yılın zirvesinde seyrederken Almanya ve Fransa son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde de durum bundan farksız. Bu küresel olumsuzluklara ilaveten ülkemizde döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği de bir gerçektir. Ancak kur korumalı mevduat ürünleri başta olmak üzere Aralık ayından bu yana aldığımız tüm tedbirlerle birlikte finansal piyasalarda istikrarı sağlayarak döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldık" diye devam etti.

Hükümetin enflasyon önlemleri

Nureddin Nebati, "Buna ek olarak KDV ve vergi indirimlerinden saha denetimlerine, stratejik sektör ve emtialardaki sübvansiyonlarımızdan kapsayıcı teşvik paketlerimize kadar geniş önlemler aldık ve almaya devam ediyoruz. Stokçuluğu önlemek ve fiyatların seyrini izlemek amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda dijital 'Ürün Takip Sistemi' çalışmalarımızın meyvelerini de çok yakında alacağız. Yüksek enflasyon sebebiyle insanımızın yaşadığı sıkıntıların her birinin farkındayız ve sorunları asla görmezden gelmemiz söz konusu dahi olamaz" dedi.

'Enflasyon belasından kurtulacak, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz'

Nureddin Nebati açıklamasını "Herkes şunu çok net bir şekilde bilmedir ki son 20 yılda, millet olarak karşı karşıya kaldığımız her türlü krizden nasıl güçlenerek çıktıysak, bugün bu enflasyon belasından da aynı iradeyle kurtulacak, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Yarına yön veren lider ülke olma yolunda sabırla, ısrarla, inançla ve beraberce yol alarak tüm sorunlarımızı tek tek aşacağız. Kararlılığımızdan ve azmimizden kimsenin en ufak bir şüphesi dahi olmasın!" diye bitirdi.