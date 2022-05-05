TÜİK Nisan enflasyonunu açıkladı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) ise 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,03 artış gösterdi.

Enflasyon Araştırma Grubu'nun açıkladığı verilere göreyse, Nisan ayında Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) yüzde 8,68 arttı. Yıllık enflasyon ise Nisan'da yüzde 156,86 olarak kaydedildi.