Nebati: Enflasyon çok daha belirgin şekilde düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi" tanıtımında konuştu.

Nebati, 20 Aralık 2021 tarihinde devreye alınan Türkiye Ekonomi Modeli’nin ilk yılını başarıyla tamamlandığını ve enflasyon önümüzdeki aylarda da çok daha belirgin şekilde düşeceğini öne sürdü.

"Çok şükür 1 yılın sonunda geldiğimiz nokta itibarıyla dünya ekonomilerinin önemli bir kısmından pozitif yönde ayrışmayı da başarmış durumdayız" diyen Nebati "Böylece, yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmayı sürdürdük. Bugün istihdamımız 31,2 milyonla ihracatımız da 253 milyar doları aşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekor seviyelerine ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Nebati enflasyona ilişkin şunları söyledi:

"Tüm bunları yaparken bütçedeki disiplinli duruşumuzu da sürdürüyoruz. Bankalarımız, güçlü sermaye yapılarıyla reel sektörümüzü desteklemeye devam ediyor. Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da, aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle onun da boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağıya kırmış durumdayız. Küresel enerji fiyatlarındaki normalleşmeyle, önemi İzmir İktisat Kongresinde de belirtilen üretimi artırmaya yönelik politikaların uygulanmaya devam edilmesiyle ve beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte enflasyonun önümüzdeki aylarda da çok daha belirgin şekilde düşeceğini zaten hep birlikte göreceğiz" dedi.

Bakan Nebati "17 Şubat'ta, 1. İzmir İktisat Kongresi'nden 100 sene sonra aynı yerde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde geniş katılımlı bir İktisat Kongresi düzenleyeceğiz" diye konuştu.

İzmir İktisat Kongresi için iki ana başlık belirlendiğini belirten Nebati, "Birisi 1923’te ortaya konmuş hedefler, 100 yıl içerisinde nereye gelmiş, yani geçen yüzyılın değerlendirilmesi. İkinci ayak da yeni yüzyıl ve bizim hedefimiz olan Türkiye Yüzyılı’nın nasıl olacağına ilişkin bir yol haritasının önerildiği bir kongre olacak" dedi.

Nebati, bu kapsamda kongrenin iki aşamalı ve 4 Mart’a kadar da devam edecek şekilde dizayn edildiğini, kongre için akademisyenlerden oluşan bir danışma kurulunun da oluşturulacağını kaydetti.

Büyükşehir'in İktisat Kongresi için 'amacı dışına çıkan çalışma' dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de aynı tarihte farklı bir İktisat Kongresi organize edeceğinin hatırlatılması üzerine Nebati "Merkezi hükümetin yapması gereken bir işi eğer başkaları üstleniyorsa, bu amacı dışına çıkan bir çalışma demektir ve bunun ne kabul edilebilir ne sürdürülebilir bir tarafı vardır" ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre "İzmir İktisat Kongresi'nin yapıldığı binanın 1979 yılında CHP belediyeleri tarafından yıktırıldığını ve otoparka dönüştürüldüğünü" söyleyen Nebati, bu alanın bu yılın nisan ayında İzmir Valiliği tarafından satın alındığını kaydetti.

Nebati, binanın gelecek yıl 17 Şubat tarihine yetiştirilmek üzere hazırlıklarının yapıldığını, ihale süreçlerinin tamamlandığını ve inşaata başlandığını belirterek, "Sonra kalkıyor birileri, 'Ben burada toplantı yapacağım.' diyor. Yani bunun izah edilebilir bir tarafı gerçekten yok. Her şeyin bir usulü, yol ve yöntemi vardır. Bunun dışına çıkarsanız, tek başınıza kalır, şehrinize katkı sağlayacak bir organizasyonu sekteye uğratmaya gayret eden bir görünüm ortasında kendinize rol biçmiş olursunuz.” diye konuştu.

