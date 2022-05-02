Nebati: 'Enflasyon ataleti'ni kırmayı amaçlıyoruz

Türkiye'de emekçiler yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele ederken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir kez daha "enflasyon ataletini kırmayı amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.

AKP medyasından Sabah gazetesine konuşan Nebati bu kez tarih vermedi, "önümüzdeki günlerde" diyerek enflasyonda "belirgin bir düşüş" beklediklerini öne sürdü.

Sabah'tan Hazal Ateş'e konuşan Nebati "bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin tasarımı ve geliştirilmesi çalışmalarını tamamladıklarını" söyledi.

Nebati şunları kaydetti:

"Küresel olumsuzluklarla birlikte ülkemizde döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak TÜFE enflasyonu hızlanmış ve Mart ayı itibarıyla yüzde 61.1'e ulaşmış durumda. Aralık ayından bu yana aldığımız tüm tedbirlerle birlikte finansal piyasalarda istikrarı sağladık ve döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldık.

Enflasyon beklentilerini de gün be gün iyileştirmeyi, enflasyon ataletini kırmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyonda uzun vadeye sirayet edecek ve kalıcı olacak katılaşma eğilimi beklemiyoruz. Emtia fiyatlarındaki normalleşme, döviz kurundaki istikrar ve atacağımız ilave adımlarla önümüzdeki dönemde enflasyonda belirgin bir düşüşün olmasını bekliyoruz.

Gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddeleri ve tarımsal sulama ile meskenlerde kullanılan elektrikte KDV indirimi yaptık. İşletmelerimizin de bu indirimleri fiyatlara yansıtmalarını bekliyoruz.

Tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerini düşürmek için de çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Tüm çalışmalarımız vatandaşlarımızın refahını ve alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarma hedefimiz doğrultusunda ilerliyor. Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek konusunda kararlıyız.

Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceğiz. Bu konu, bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz.

Gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, alkollü içecek, tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir-çelik, tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30'a yakın sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin ilgili adreslerinde saha denetimi çalışması icra edildi. Usulsüzlükler tespit edilenlere cezai işlemler uygulandı; vergi incelemesine sevk edildi.

Bireysel yatırımcının ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz farklı borçlanma enstrüman alternatifleri hazırlıyoruz. İhtiyaç duyulması halinde devreye alınacak bu enstrümanlara yönelik ilgili kurumlarımızın çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bu alternatiflerden biri olan bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin tasarımı ve geliştirilmesi çalışmalarımızı tamamladık. Söz konusu senedin ihracına ilişkin diğer operasyonel süreçlerin tamamlanmasının ardından ihracın zamanlamasına piyasa şartları ve Hazine borçlanma stratejilerimiz çerçevesinde karar vererek kamuoyuyla paylaşacağız.

Altın Toplama Sistemini başlattığımız 1 Mart 2022 tarihinden bu yana vatandaşlarımızın sisteme olan güven ve ilgisi artarak devam ediyor. Sistem, 81 ilde aktif şekilde uygulanıyor ve sisteme dâhil olan kuyumcu, rafineri ile bankaların sayısı da günden güne artmaya devam ediyor. Bu artış, önümüzdeki dönemde toplanan altın miktarında da belirgin bir artış olacağına işaret ediyor."