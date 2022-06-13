Nebati duyurdu: 650 gelir uzman yardımcısı alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlığa 650 gelir uzman yardımcısı alınacağını duyurdu.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Özveriyle çalışan gelir uzmanlarımızın, özellikle vergide gönüllülük esasının artırılması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik değerli katkıları her türlü takdirin üzerindedir. Yakında 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek isterim. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Gelir Uzman Yardımcısı Sınavına katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm mesai arkadaşlarıma azimli gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum.”