'Nureddin Nebati tavır aldı, Berat Albayrak rahatsız'

Serhat Albayrak'ın başında bulunduğu Turkuvaz Medya Grubu'nun bünyesindeki Sabah gazetesinde bir süredir eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın halefi Nureddin Nebati'ye sert eleştiriler yöneltiliyor.

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, söz konusu 'operasyon'la ilgili AKP'li bir kaynağıyla yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

Yarkadaş'ın aktardığına göre söz konusu kişi, şunları söyledi:

"Sabah gazetesini biliyorsun. Eski bakanımız Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak yönetiyor. Salih Tuna, Okan Müderrisoğlu, Melih Altınok ve diğerlerinin yazılarına bakar mısınız? Açık ve örtülü olarak Hazine Bakanımız Nureddin Nebati’yi iğneliyorlar. Kimi zaman da sert yazılar yazıyorlar. Bunun sebebi belli. Nureddin Bey, Berat Bey’le makası açınca, eleştiriler de ardı sıra gelmeye başladı.

KRT TV’deki bir yayında ‘Nebati’yi Berat Albayrak getirdi’ demiştiniz. Bu büyük oranda doğru bir tespitti. Zaten birlikte çalışıyorlardı. Ancak Nureddin Bey zaman içinde özgün tavrını ortaya koymaya başladı. Yakın çevresine de ‘Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bana verdiği talimatları yerine getiririm. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hareket eder ve onun politikalarını uygularım’ demeye başladı. Nureddin Bey’in bu tavrı, Berat Bey’de rahatsızlık yaratıyor. Ona yakın kalemler de bu rahatsızlığı yansıtıyor. Ancak bu onların kişisel rahatsızlığı değil. Onlar bir düşünceyi ifade ediyorlar."

Ne olmuştu?

İktidara yakınlığıyla bilinen gazetenin köşe yazarları bir süredir Berat Albayrak döneminden örnekler verip ona haksızlık edildiği düşüncesini dile getiriyor, örtülü bir şekilde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi hedef alıyorlardı.