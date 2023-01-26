Nebati Brüksel'de: 'Bu kadar önemli bir işi çözdük biz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Brüksel'deki Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'nde "iş dünyası ve STK temsilcileri" ile gerçekleştirilen programda konuştu.

Dünyanın son birkaç yıldır zor bir dönemden geçtiğini belirterek Covid-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Nebati "2022'de savaş başladığı zaman dünyayla ilgili büyüme rakamları tahminleri aşağı giderken Türkiye ile ilgili ilk tahminlerini aşağı yönlü yapanlar, hızlı şekilde revize etmeye başladı. Türkiye, geçen yılı inşallah şubatın sonunda öncü göstergeler bunu gösteriyor, yüzde 5 seviyesinde büyüyecek bir ülkeye dönüştü. Bu yıl da büyüme devam ediyor. Dünyada bütçesinden taviz vermeyen bir ülke varsa Türkiye'dir" diye konuştu.

'Merkez Bankası rezervlerimiz 127-128 milyar dolarlara çıktı'

Bütçe açığının yüzde 3,5 beklenirken yüzde 1'in altında gerçekleştiğini kaydeden Nebati, Türkiye'nin faiz dışı fazla veren bir ülke haline geldiğini belirterek, "En zor dönemde Merkez Bankası rezervlerimiz 111 milyar dolardan 127-128 milyar dolarlara çıktı. Aynı zamanda genel dış borç stokumuz 442 milyar dolar seviyesinde kaldı" ifadelerini kullandı.

"2022 yılı, dünya bir yana, Türkiye bir yana dedirtecek net sonuçlar doğurdu" diyen Nebati, AB yetkilileri ile toplantılarında da "Türkiye'nin bunu nasıl başardığının sorulduğunu" söyledi.

'Cumhurbaşkanımız krizlere meydan okuyor'

Nebati, "Türkiye'nin gerçekliğini iyi biliyoruz çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mız son 20 yılda Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdi ki krizlere adeta meydan okuyor. 'Krizler geliyorsa çözülmek içindir' diyen bir Türkiye var. Biz, bu krizleri çözüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin 20 yılda altyapı yatırımlarını tamamlamış bir ülke olduğunu savunan Nebati, Türkiye'nin savunmada "büyüyen, güçlenen ve konuşulan bir ülke konumuna ulaştığını" kaydetti.

'Enflasyon sıkıntılı ama...'

Nebati, enflasyonun büyük bir sorun olduğunu ve geçen yıl Türkiye'de enflasyonun çok şiddetli hissedildiğini anımsatarak, "Enflasyonun ne kadar sıkıntılı olduğunu biliyoruz ama dar gelirli ve sabit gelirlilerin her türlü ihtiyacını karşılayacak bir güce sahibiz" ifadesini kullandı.

"Biz büyümeyi yüzde 5’in üzerine getirdik. Aynı zamanda ihracatımızı artıracak kapasitemizi harekete geçirdik" diyen Nebati, yatırımları 12 çeyrektir aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Tahıl koridoru: 'Bu kadar önemli bir işi çözdük biz'

Nebati, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda geçen yıl "dünyanın en korktuğu konulardan birinin gıda arz güvenliğiyle ilgili yaşanan problemler olduğunu" belirterek, şunları söyledi:

"'Nasıl çözeceğiz?' diye çok kafa yordular. Kim çözdü? Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderlik vasfı, diplomatik duruşu ve Rusya ile Ukrayna arasındaki dengeli çözüm odaklı çalışması, Türkiye'nin tahıl koridorunu çözerek dünyanın gıda probleminin sorun olmaktan çıkıp çözüme ulaştırıldığı bir süreci yakaladı.

Açık söylüyorum, eğer bu çözümü Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız değil de başka bir ülke ve lideri yapmış olsaydı bugün Nobel Barış Ödülü'ne layık görülürdü. Bu kadar önemli bir işi çözdük biz. Eğer bugün gıda fiyatlarında dünyada bir sakinleşme ve hatta bir düşüş varsa bunun bir numaralı sebebi tahıl koridoruyla Ukrayna'dan çıkan bugüne kadar yaklaşık 19 milyon tonluk gıdanın insanlığa kavuşturulmasıdır."

Brüksel'deki AB yetkilileriyle toplantılarında Türkiye'nin bu adımlarından bahsettiklerine işaret eden Nebati, "Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği büyük dönüşüm ve insanlığa vermiş olduğu büyük katkıdan dolayı büyük hayranlık duyulduğunu" kaydetti.

Programa Brüksel'de faaliyet gösteren çok sayıda "STK temsilcisi ve iş insanı" katıldı.

Bakan Nebati, Brüksel temasları kapsamında gün içinde Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde özel davetli olarak konuşma yaptı, AB Komisyonunun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile ayrı ayrı görüştü. (AA)