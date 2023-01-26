Nebati'den TÜİK açıklaması: 'Dünyanın en şeffaf verileri bizim ülkemizde'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP'li milletvekillerinin dönük bir sunum yaptı. Yaklaşık üç saat süren ve basına kapalı olarak yapılan sunumda milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Nebati, TÜİK verilerine ilişkin “Kesinlikle TÜİK’ e baskı yapmıyoruz, eleştiriler haksız. Dünyanın en şeffaf verileri bizim ülkemizde“ diye konuştu.

'EYT hazırlıkları Mayıs ayından beri yapılıyordu, para sorunu yok'

Haber7'nin aktardığına göre Nebati konuşmasında Türkiye Ekonomi Modelinin başarıyla uygulandığını da söyledi.

"Makro ekonomik göstergelerin tamamına yakınında olumlu sonuçlar alındığını" söyleyen Nebati, aktarılan bilgiye göre "Enflasyondaki düşüsün önümüzdeki dönemde devam edeceğini" de ekledi.

Bakan Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde kaynak sorununun olmadığını bu konuda gerekli hazırlıkların geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren yapıldığını belirterek, “Rahat olun, EYT’de para sorunu yok” dedi.