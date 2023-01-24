Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını açıkladı.
Nebati, "Borçlar 48 aylık taksitler halinde ödenecek. Peşin ödemede yüzde 10 indirim sağlanacak" dedi.
Nebati,'nin açıkladığı borç ve ceza yapılandırma paketinin ayrıntıları şöyle:
- Borçlar 48 aylık taksitler halinde ödenecek,
- Peşin ödemede yüzde 10 indirim sağlanacak,
- Peşin ödemede ÜFE tutarının yüzde 90’ından vazgeçilecek,
- İdari para cezaları yapılandırılırken asıl alacak tutarından yüzde 25 indirim yapılacak,
- Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun 2000 lirayı aşmayan borçlar silinecek.