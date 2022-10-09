Nebati: Benimle uğraşmanızın handikapları var, alaylı ve mektepliyim

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda 'heterodoks yaklaşım', 'epistemolojik bir kopuş' gibi ifadeler kullanması nedeniyle eleştirilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında eleştirilere yanıt verdi.

CNN Türk'te katıldığı bir programda kendisine sorulan "Heterodoks yaklaşım" konuşmasının hikayesi ne?" sorusunu yanıtlayan Nebati, "Bütün bunların bir cümle içerisinde kullanılmasının ne kadar zor olduğunu biliyorum. Temsil ettiğiniz makamdan ötürü söylemlerimiz, hareketlerimiz gündem oluyor. Benimle uğraşmayın. Benim uğraşırsanız ben alaylı ve mektepliyim. Hayatı piyasada, halkla geçirmiş biriyim" ifadelerini kullandı.

'Tescilli hiperaktifim'

Üniversitede ders vermediği için doktor unvanını kullanmadığını öne süren Nebati, "Bulunduğum ortamı söyleyeyim çok değerli hocalar var karşımda. Dinleyicilerin birçoğu üniversite dekanları. Bir akademik unvanınız var ise kullandığınız dil bu dil olmak üzere. Ben doktor unvanını almak için çok çaba sarf ettim. Üniversitede ders vermediğim için doçent unvanını kullanmıyorum. Bu yadsınacak bir şey değil. Ben doçent doktor Nureddin Nebati'yim.

Hayatını reel sektörle, halkla geçen, çiftçiliği bilir, tarlayı bilir, traktörü bilir aynı zamanda da ticareti bilir. Tescilli hiperaktif birisiyim. Bu konuşmamda üzerime geldiler. Hiç rahatsız olmam. Hakaret olmadığı sürece gülerim. Ben bir çiftçi ile de ustayla da patronla da işçiyle de konuşabilirim" diye konuştu.