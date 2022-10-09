Arınç'tan Nebati göndermesi: 'Epistemolojik açıdan anlamı nedir diye düşünüyorum'

22. Dönem TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen soruya "Senin sorularını dinlerken Nebati Bey aklıma geliyor. Yani öyle bir yorum yaptın ki bunun epistemolojik açıdan anlamı nedir diye düşünüyorum" cevabını vererek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye göndermede bulundu.

Tv5 Haber Müdürü Mustafa Deniz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışına ilişkin Arınç'a “AKP döneminde müfredat değişikliği ile, İmam hatipte okuyan kız öğrencilerinin başının açılması istendi. Geçmişte tabii ki bazı yanlış uygulamalar hatalar var. Birinci sorum günümüzde yanlış bir hata, adım yok mu? Diğer sorum ise dünyevi hayatımızı uygulamalarla uhreviyata ne kadar şekillendirebiliyoruz bu politikalarla” sorusunu sordu.

Arıç ise Deniz'in sorusuna "Senin sorularını dinlerken Nebati Bey aklıma geliyor. Yani öyle bir yorum yaptın ki bunun epistemolojik açıdan anlamı nedir diye düşünüyorum” cevabını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir ekonomi konuşmasında, “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.