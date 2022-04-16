Nebati ABD yolcusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington’da düzenlenecek 'G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere ABD'ye gidecek. Nebati'nin ek olarak "uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na" katılacağı belirtildi.

Bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve risklerin değerlendirileceği belirtilirken açıklamada Türkiye ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikaların uluslararası finans çevreleriyle paylaşılacağı söylendi.