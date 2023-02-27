'Ne mutlu Beşiktaş’a Bahçeli’den kurtuldu, darısı Fenerbahçe'nin başına'

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen “Hükümet istifa” sesleri üzerine açıklama yapan Kayserispor yönetimine tepki gösterdi.

Kayserispor’un kirli siyasete alet edilmeye çalışıldığını belirten Arık, “Güce göre şekil alan yöneticiler de; Saraçoğlu’ndan, İnönü’den yükselen seslerden korkup; koltuk ittifakının ağzıyla açıklama yapıyor. Devlet ile hükümeti ayırt edemeyenler bilmelidir ki; Kayserispor 3-5 siyasinin değil, Kayserinindir. Kayseri’nin bir değeridir. Koltuk ittifakına stepne olmaya çalışan sözde yöneticilere sesleniyorum, bu hezeyanlarınıza ve koltuk ittifakı ağzı ile konuşma devam eder, bu şehri ikiye bölmeye kalkarsanız, korkum odur ki; çok iyi bildiğiniz işi yapar Kayserisporun da cenaze namazını kıldırırsınız. Ama Kayseri ve Kayserispor’a gönül verenler buna asla müsaade etmeyecek” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beşiktaş üyeliğinden istifasına da değinen Arık, “Ne mutlu ki Beşiktaş’a Bahçeli’den kurtuldu darısı Fenerbahçe’nin başına…” diye konuştu.