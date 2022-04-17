'Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni' söyleşileri başladı

İstanbul Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, büyük insanlığın büyük şairi Nâzım’ın mirasına sahip çıkan ve günümüzde bu mirası yeniden üreten bir etkinlik dizisini dostlarıyla buluşturuyor. Şairin mücadelesi ve yapıtı hakkında düşünenleri, üretenleri “Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni” başlığıyla kültür merkezinde konuk ediyor.

Bu söyleşi serisi ile birlikte Nâzım ve yapıtı üzerine söylenenleri eleştirel bir süzgeçten geçirerek kolektif bilince dahil etmeyi; şairin devingen, çoksesli, çokbiçimli üretimini ve heyecanını, bilincini, mücadelesini, çeşitli yönleriyle ele almayı hedefliyor.

'Bir Ulu Irmak – Nâzım Hikmet ve Manzaralar'

Bu bağlamda söyleşi serisinin ilk konuğu Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Doç. Dr. Göksel Aymaz oldu. İkinci baskısı geçtiğimiz yıl yapılan Bir Ulu Irmak – Nâzım Hikmet ve Manzaralar başlıklı kitabından hareketle gerçekleştirilen söyleşide, Nâzım’ı üretiminin zirve noktalarından olan Memleketimden İnsan Manzaraları’na götüren süreç ele alındı.

16 Nisan Cumartesi günü düzenlenen söyleşide Göksel Aymaz Bir Ulu Irmak – Nâzım Hikmet ve Manzaralar kitabının yazılış sürecini ve kitaptaki Manzaralar eksenini ele alarak, Nâzım’ın yaşamının önemli duraklarını ve Memleketimden İnsan Manzaraları eserinin yaşamsal ve sanatsal bağlamını değerlendirdi. Memleketimden İnsan Manzaraları metninden örneklerle Nâzım’ın sanat anlayışının ve çağına nasıl baktığının da konuşulduğu etkinlikte günümüzde benzer yaklaşımların ve kavrayışların olup olmadığı sorusu irdelendi.

Mayıs ayında farklı bir konukla ikincisi düzenlenecek olan söyleşi serisinin ilk oturumunun tamamı NHKM İstanbul YouTube kanalından izlenebilir.