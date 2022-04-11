İstanbul NHKM'de 'Nâzım Sohbetleri' başlıyor

İstanbul Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Nâzım Hikmet'in mirasına sahip çıkan ve günümüzde bu mirası yeniden üreten bir etkinlik dizisini dostlarıyla buluşturuyor.

16 Nisan Cumartesi günü ilk etkinliği gerçekleştirilecek olan Nâzım Sohbetleri'nin konuğu Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Doç. Dr. Göksel Aymaz olacak. Aymaz'ın ikinci baskısı geçtiğimiz yıl yapılan “Bir Ulu Irmak – Nâzım Hikmet ve Manzaralar” başlıklı kitabından hareketle gerçekleştirilecek söyleşide, Nâzım Hikmet'i “Memleketimden İnsan Manzaraları"na götüren süreç ele alınacak.